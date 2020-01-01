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На Закарпатье из реки выловили труп

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По предварительным данным, погибший – молодой человек.
Река Тиса
Река Тиса
ОГА Закарпатской области/Facebook

На Закарпатье в реке Тиса нашли тело мужчины.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины.

По данным спасателей, труп обнаружили в водоеме на территории Тячевского района, близ поселка Солотвино. Его достали бойцы водолазного подразделения спасательной службы.

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По предварительным данным, погибший – молодой человек, на вид ему примерно от 20 лет. Личность утопленника устанавливается. Тело передано на судмедэкспертизу.

Как добавили в ГСЧС, на водоемах Украины с начала 2021 года, по статистике спасателей, погибло 106 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Крыму за год почти в 2,5 раза уменьшились запасы воды.

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Теги: Закарпатье, река, труп, утопленник, ГСЧС
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