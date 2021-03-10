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На Буковине в детском саду унизили девочку на 8 марта

Комментариев: 9
Ребенка лишили подарка и заставили смотреть, как подарки получают остальные дети.
Родителям специально прислали унизительное фото
Родителям специально прислали унизительное фото
Фейсбук

В Черновцах родители обвиняют детский сад в унижении их дочери на Международный женский день. Свои жалобы отец ребенка Игорь Леско изложил на странице в Фейсбук.

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По словам буковинца, он отказался сдавать деньги на праздник 8 марта, о чем было принято решение родительским комитетом. В комментарии местному изданию ААС свой отказ мужчина аргументировал тем, что деньги в садике собирают далеко не впервые, но никогда не показывают отчеты о том, куда деньги деваются.

К своему сообщению мужчина прикрепил фото, на котором запечатлено, как девочка сидит отдельно от других детей в группе, которым вручили подарки. По его словам, фото прислали специально, чтобы показать унижение ребенка.

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“Родители собирали деньги на 8 марта. Поздравили девочек. Моего ребенка не поздравили демонстративно. Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать: “Заберите ребенка раньше“, или еще как-то решить эту ситуацию педагогически. Они поздравили всех, а мой ребенок сидел и плакал“, - рассказывает Игорь Леско.

Мужчина считает такие действия педколлектива недопустимыми и рассматривает их как буллинг. Также Леско рассказал, что подобные ситуации были и раньше, и члены родительского комитета пообещали наказать его.

В детсаду обещают изучить инцидент и ссылаются на то, что деньги собирали сами родители и садик к этому прямого отношения не имеет.

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В городском управлении образования и науки Черновцов заявили, что также ждут объяснений от работников детсада.

“Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия“, – заявили в горсовете и пообещали наказать виновных.

Напомним, на Полтавщине воспитательница детсада устроила буллинг 3-летнему мальчику. Полиция составила административный протокол.

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Теги: детский сад, Черновцы, буллинг
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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    10.03.2021, 13:40
Оценка:  -4
Путин-Xyйло
Фото прислали чтоб показать что папа придурок! А разборки мог бы устраивать после "праздника"!
Lyonya-Space    10.03.2021, 13:06
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Тут проблема многранная!
И папа неадекват, и другие родители и работники сада, а страдает невинное дитя.
Папа не хочет задуматься, во что может в будущем вылиться его жлобство, вопрос 50-100грн, другие родители не понимают, кого они воспитывают, если позволяют в коллективе такое издевательство, ну
Lyonya-Space    10.03.2021, 13:14
Оценка:  0
Lyonya-Space
... ну а по поводу коллектива, тут вообще вопрос о профпригодности.
У моей дочери в классе, тоже есть пара детей с такими родителями, при этом - не самые нуждающихся, сами одеваются хорошо, а детей абы як одевают, так на тех собраниях где я был, предлагал и на них всем сдать, это вообще копейки полу
Lyonya-Space    10.03.2021, 13:15
Оценка:  0
Lyonya-Space
... получаются.
Сергей Евгеньеви    10.03.2021, 13:00
Оценка:  +4
Сергей Евгеньеви
Папа жлоб, а работники садика дебилы. А страдает ни в чём не винный ребёнок.
Lyonya-Space    10.03.2021, 13:01
Оценка:  +2
Lyonya-Space
И такое есть.
Woodbrother    10.03.2021, 12:53
Оценка:  +1
Woodbrother
Разогнать этот "пэдагогический коллектиффф" нафиг к едреной фене. С детьми таким придуркам работать нельзя.
ВосставшийИзБана    10.03.2021, 12:53
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Ребенку надо объяснить истоки этого праздника. Когда моя жена узнала всю эту историю, она стала считать унизительным для себя лично поздравление с этим праздником.
thebestdraw    10.03.2021, 13:26
Оценка:  +3
thebestdraw
ага. ребенку в 4-5 лет объяснить историю праздника, и чтобы он после этого сделал выводе о недопустимости подарков )))
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