На Буковине в детском саду унизили девочку на 8 марта

Ребенка лишили подарка и заставили смотреть, как подарки получают остальные дети.

В Черновцах родители обвиняют детский сад в унижении их дочери на Международный женский день. Свои жалобы отец ребенка Игорь Леско изложил на странице в Фейсбук.

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По словам буковинца, он отказался сдавать деньги на праздник 8 марта, о чем было принято решение родительским комитетом. В комментарии местному изданию ААС свой отказ мужчина аргументировал тем, что деньги в садике собирают далеко не впервые, но никогда не показывают отчеты о том, куда деньги деваются.

К своему сообщению мужчина прикрепил фото, на котором запечатлено, как девочка сидит отдельно от других детей в группе, которым вручили подарки. По его словам, фото прислали специально, чтобы показать унижение ребенка.

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“Родители собирали деньги на 8 марта. Поздравили девочек. Моего ребенка не поздравили демонстративно. Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать: “Заберите ребенка раньше“, или еще как-то решить эту ситуацию педагогически. Они поздравили всех, а мой ребенок сидел и плакал“, - рассказывает Игорь Леско.

Мужчина считает такие действия педколлектива недопустимыми и рассматривает их как буллинг. Также Леско рассказал, что подобные ситуации были и раньше, и члены родительского комитета пообещали наказать его.

В детсаду обещают изучить инцидент и ссылаются на то, что деньги собирали сами родители и садик к этому прямого отношения не имеет.

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В городском управлении образования и науки Черновцов заявили, что также ждут объяснений от работников детсада.

“Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия“, – заявили в горсовете и пообещали наказать виновных.

Напомним, на Полтавщине воспитательница детсада устроила буллинг 3-летнему мальчику. Полиция составила административный протокол.