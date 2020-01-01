Оружие за взятки: полицейскому начальству вручают подозрения

Стали известны детали скандала из-за массовой выдачи незаконных разрешений на оружие.

Правоохранители вручили уже пять подозрений в деле о незаконной выдаче разрешений на оружие, которую наладили сотрудники профильного департамента Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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К настоящему моменту известно, что один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции создал преступную группу, в которую вошли работники разрешительных органов в регионах и работники магазинов по продаже оружия.

В нарушение законного порядка они оформляли разрешения на оружие различных типов за “вознаграждение“ в 5-10 тысяч гривен. Услугами преступной группы пользовались в том числе представители организованных преступных группировок и лица, подозреваемые в тяжких преступлениях.

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Уже установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на гладкоствольное, нарезное, холодное и травматическое оружие. Проведено более 50 обысков, изъяты разрешения на оружие, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

По результатам пяти фигурантам сообщено о подозрении. В частности статус подозреваемого получили трое работников полиции, а также владелец и директор оружейного магазина. Всем им вменяют ч. 3 ст. 368 (получение взятки в крупном размере по предварительному сговору) УК Украины. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В настоящее время следствие проверяет законность выдачи свыше 2 тысяч разрешений на оружие.

Напомним, ранее в МВД заявили о расформировании департамента по контролю за оборотом оружия из-за системной коррупции в нем.