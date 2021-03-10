“Заезженная мантра”, - В МИД Украины ответили на “оружие для Беларуси”

Украина опровергает информацию о поставках оружия в соседнюю страну.

Украина не поставляет оружие в Беларусь, как заявил накануне глава белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель.

Такое заявление сделал спикер украинского МИД Олег Николенко в Твиттере.

Полная чушь, которая не впервые звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отбрасываем заезженную мантру об “оружии из Украины”. Власть Беларуси должна, наконец, прекратить запугивать белорусский народ вымышленным внешним врагом, - написал Николенко.

Читай также: “Какой мирный план?”: В РФ высказались о стратегии по Донбассу

Ранее СМИ Беларуси распространили сообщение местного КГБ о “крупных партиях оружия”, которые якобы поставляет в соседнее государство Украина. Глава местного Комитета госбезопасности Иван Тертель заявил, что его завозили для дестабилизации и организации терактов с угрозой гибели людей.

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь высылает польского дипломата.

