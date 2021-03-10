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“Заезженная мантра”, - В МИД Украины ответили на “оружие для Беларуси”

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Украина опровергает информацию о поставках оружия в соседнюю страну.
Олег Николенко
Олег Николенко
facebook.com/oleg.nikolenko.50

Украина не поставляет оружие в Беларусь, как заявил накануне глава белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель.

Такое заявление сделал спикер украинского МИД Олег Николенко в Твиттере.

Полная чушь, которая не впервые звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отбрасываем заезженную мантру об “оружии из Украины”. Власть Беларуси должна, наконец, прекратить запугивать белорусский народ вымышленным внешним врагом, - написал Николенко.

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Ранее СМИ Беларуси распространили сообщение местного КГБ о “крупных партиях оружия”, которые якобы поставляет в соседнее государство Украина. Глава местного Комитета госбезопасности Иван Тертель заявил, что его завозили для дестабилизации и организации терактов с угрозой гибели людей.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь высылает польского дипломата.

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Теги: МИД, оружие, Беларусь, теракт
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