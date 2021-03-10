“Заезженная мантра”, - В МИД Украины ответили на “оружие для Беларуси”
Украина не поставляет оружие в Беларусь, как заявил накануне глава белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель.
Такое заявление сделал спикер украинского МИД Олег Николенко в Твиттере.
Полная чушь, которая не впервые звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отбрасываем заезженную мантру об “оружии из Украины”. Власть Беларуси должна, наконец, прекратить запугивать белорусский народ вымышленным внешним врагом, - написал Николенко.
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Ранее СМИ Беларуси распространили сообщение местного КГБ о “крупных партиях оружия”, которые якобы поставляет в соседнее государство Украина. Глава местного Комитета госбезопасности Иван Тертель заявил, что его завозили для дестабилизации и организации терактов с угрозой гибели людей.
Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021
Напомним, ранее мы писали, что Беларусь высылает польского дипломата.