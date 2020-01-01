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НАПК отправило в суд 14 протоколов на мэра Львова

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Андрея Садового обвиняют в конфликте интересов при осуществлении трудовой деятельности.
Андрей Садовый
Андрей Садовый
УНИАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов в отношении Львовского городского головы Андрея Садового. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Как отметили в антикоррупционном ведомстве, за последние две недели они составили и направили в суд 84 административных протокола в отношении чиновников различных уровней.

В частности протоколы по признакам конфликта интересов составили на:

  • Бориса Акименко, бывшего и.о. главы ГНС в Черновицкой области (26 протоколов);
  • Андрея Садового, мэра Львова (14 протоколов);

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    Юрия Савьяка, старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции (8 протоколов);
  • Валерия Лесницкого, бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области (26 протоколов).

Напомним, НАПК передало в суд протоколы на Тупицкого за участок в Крыму. Материалы будет рассматривать Голосеевский суд Киева.

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Теги: Садовый, Львов, НАПК, коррупция
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