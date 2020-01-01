Шмыгаль призвал украинцев записываться на вакцинацию от COVID

Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Дія".

Сегодня, 10 марта, во время заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев записываться на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает “РБК-Украина“.

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Он подчеркнул, что записаться на вакцинацию легко с помощью мобильного приложения или портала “Дія“, или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

“Вакцинация – это лучшая возможность вернуться к нормальной жизни и всем вместе преодолеть пандемию“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 10 марта прививку получили 23 510 украинцев. Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (3 134), а меньше всего - в Сумской области (430).

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 марта 2021 года было подтверждено 1 416 438 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 204 916 человек, а 27 423 – умерли.