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В Черновцах выписали рекордный штраф за отказ надевать маску

Комментариев: 1
Город находится в "красной" зоне карантина.
В Черновцах выписали рекордный штраф за отказ надевать маску
В Черновцах выписали рекордный штраф за отказ надевать маску
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Черновцах мобильная бригада инспекторов выписала рекордный штраф за нарушение масочного режима. Продавцы одного из магазинов работали без масок и отказывались их использовать. Об этом сообщила начальник областной Госпотребслужбы Анжела Косован, чьи слова передает “АСС“.

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Так, впервые в Украине был выписан штраф за нарушение масочного режима, сумма которого составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Ранее инспекторы выписывали штрафы только на сумму в 425 грн.

По имеющейся информации, санкцию применили в отношении продовольственного магазина. Его сотрудники продавали товары покупателям без масок, а также сами не придерживались масочного режима. На замечания инспекторов продавцы не реагировали, потому и было решено выписать крупный штраф.

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Косован объяснила, что сумма в 425 грн выписывается в том случае, если не соблюдается карантин, социальная дистанция и так далее.

“А вот штраф, предусмотренный законом от 200 до 300 необлагаемых минимумов, не выписывала еще ни одна область в Украине“, – сказала она.

Примечательно, что Черновцы из-за тяжелой ситуации с коронавирусом находятся в “красной“ зоне карантина. Но несмотря на это, власти города решили открыть крупнейший рынок.

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Теги: масочный режим, карантин, штраф, магазин, Черновцы
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Комментариев (1)
SERGE_M    10.03.2021, 15:00
Оценка:  -1
SERGE_M
Одевать маску? )
Во что они ее одевали?
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