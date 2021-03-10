Шмыгаль рассказал, когда стабилизируются цены на продукты и бензин

Премьер анонсировал сбалансированные расценки к концу марта.

Уже в конце марта в Украине могут стабилизироваться цены на ходовые продукты, соцтовары и топливо.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 10 марта, трансляция которого появилась на Youtube-канале правительства.

По словам премьера, сейчас в стране наблюдается некоторое ускорение инфляции. На этой волне Кабмин ежедневно мониторит данные о тарифах на социальные товары и продукты, которые больше всего дорожают.

По нашим данным, цены растут по объективным причинам, а также в связи с монопольными манипуляциями и сговором, - отметил Денис Шмыгаль.

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Чиновник уточнил, что правительство сейчас ведет переговоры с ключевыми производителями и торговыми сетями. С ними договариваются о расширении ассортимента. Это, по словам Шмыгаля, должно помочь выровнять тарифы.

Таким же образом планируется стабилизировать цены на бензин. В перспективе правительство намерено не только урегулировать тарифы, а и поднять соцстандарты.

Ранее Шмыгаль говорил, что Кабмин не будет напрямую ограничивать стоимость товаров или наценку, а попробует влиять на рынок косвенно.

Напомним, также мы писали, что Кабмин запретил общественный транспорт в “красной зоне“.

