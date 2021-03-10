Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шмыгаль рассказал, когда стабилизируются цены на продукты и бензин

Комментариев: 1
Премьер анонсировал сбалансированные расценки к концу марта.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
kmu.gov.ua

Уже в конце марта в Украине могут стабилизироваться цены на ходовые продукты, соцтовары и топливо.

Читай также: Правительство расширит круг получателей субсидий

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 10 марта, трансляция которого появилась на Youtube-канале правительства.

По словам премьера, сейчас в стране наблюдается некоторое ускорение инфляции. На этой волне Кабмин ежедневно мониторит данные о тарифах на социальные товары и продукты, которые больше всего дорожают.

По нашим данным, цены растут по объективным причинам, а также в связи с монопольными манипуляциями и сговором, - отметил Денис Шмыгаль.

Читай также: В ОП обсудили пенсионную и медицинскую реформы

Чиновник уточнил, что правительство сейчас ведет переговоры с ключевыми производителями и торговыми сетями. С ними договариваются о расширении ассортимента. Это, по словам Шмыгаля, должно помочь выровнять тарифы.

Таким же образом планируется стабилизировать цены на бензин. В перспективе правительство намерено не только урегулировать тарифы, а и поднять соцстандарты.

Ранее Шмыгаль говорил, что Кабмин не будет напрямую ограничивать стоимость товаров или наценку, а попробует влиять на рынок косвенно.

Напомним, также мы писали, что Кабмин запретил общественный транспорт в “красной зоне“.

Поделись:
Теги: Шмыгаль, Премьер - министр, цены на продукты, бензин, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
skh    10.03.2021, 14:39
Оценка:  +1
skh
Шмыгаль, не распространяй фейки, вы ж сами зза это наказывать собираетесь. На вопрос - когда стабилизируются цены? Нужно отвечать - не при нашей власти. Лучше расскажи про стабилизацию цен на эл.энергию с 1 апреля.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь