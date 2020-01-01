Ермак рассказал, когда Украина получит вакцину Pfizer

Пока в стране прививают только препаратом Oxford/AstraZeneca.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда Украина получит первые дозы COVID-вакцины Pfizer. По его словам, Киев надеется на помощь Евросоюза. Подробности прозвучали во время онлайн-дискуссии “Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год“.

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Так, по словам Андрея Ермака, первая партия американской вакцины Pfizer прибудет в Украину в течении нескольких недель.

“Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели“, – сказал он.

Политик отметил, что украинская сторона рассчитывает на помощь со стороны Евросоюза, а также надеется, что она будет оказана.

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Ермак напомнил, что пока в Украине проходит вакцинация препаратом от коронавируса Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield). Прививки украинцам делают по принципу очередности.

Стоит отметить, что Украина должна получить 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. В конце февраля проект контракта был передан Минздраву.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев записывать на вакцинацию от COVID-19.