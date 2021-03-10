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Россия подаст в суд на Украину за "водную блокаду" Крыма

Комментариев: 4
Россияне хотят, чтобы Украина профинансировала работы по водоснабжению Крыма.
Северо-Крымский канал в 2018 году
Северо-Крымский канал в 2018 году
wikipedia.org

Россияне планируют подать в суд на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Как пишет “Крым.Реалии“, об этом заявил глава оккупационного “парламента Крыма“ Владимир Константинов.

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“Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим“, – заявил Константинов.

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По его словам, из-за водной блокады на полуострове практически ликвидирована отрасль рисоводства. Также большие убытки понесли и другие фермеры.

Константинов отметил, что в сумму иска оккупанты намерены включены 50 млрд рублей, которые Россия намерена потратить на “решение проблем водообеспечения“ захваченного полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют потратить десятки миллиардов на водоснабжения Крыма. 

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Теги: Крым, Россия, северо-крымский канал
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Комментариев (4)
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Vixerunt    10.03.2021, 15:32
Оценка:  0
Vixerunt
бог в помощь.
navigator2    10.03.2021, 15:26
Оценка:  -1
navigator2
а як же "апресітєльніє" установки?
срасієне брехливий і сцикливий народец, все з подтішка
П    10.03.2021, 15:24
Оценка:  -1
П
А как же опреснение?
птицелов    10.03.2021, 15:24
Оценка:  -1
птицелов
гагагагагага)))))
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