Россия подаст в суд на Украину за "водную блокаду" Крыма

Россияне хотят, чтобы Украина профинансировала работы по водоснабжению Крыма.

Россияне планируют подать в суд на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Как пишет “Крым.Реалии“, об этом заявил глава оккупационного “парламента Крыма“ Владимир Константинов.

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“Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим“, – заявил Константинов.

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По его словам, из-за водной блокады на полуострове практически ликвидирована отрасль рисоводства. Также большие убытки понесли и другие фермеры.

Константинов отметил, что в сумму иска оккупанты намерены включены 50 млрд рублей, которые Россия намерена потратить на “решение проблем водообеспечения“ захваченного полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют потратить десятки миллиардов на водоснабжения Крыма.