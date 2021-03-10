Россия подаст в суд на Украину за "водную блокаду" Крыма
Россияне планируют подать в суд на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Как пишет “Крым.Реалии“, об этом заявил глава оккупационного “парламента Крыма“ Владимир Константинов.
Читай также: В Крыму всё-таки построят опреснительные заводы
“Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим“, – заявил Константинов.
Читай также: Названы водохранилища в Крыму с “мертвым“ объемом воды
По его словам, из-за водной блокады на полуострове практически ликвидирована отрасль рисоводства. Также большие убытки понесли и другие фермеры.
Константинов отметил, что в сумму иска оккупанты намерены включены 50 млрд рублей, которые Россия намерена потратить на “решение проблем водообеспечения“ захваченного полуострова.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют потратить десятки миллиардов на водоснабжения Крыма.
срасієне брехливий і сцикливий народец, все з подтішка