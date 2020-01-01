Съезд судей по своей квоте избрал четвертого члена ВСП

Депутаты должны избрать ещё судью Конституционного суда.

Сегодня, 10 марта, делегаты XVIII съезда судей избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия. Это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей, сообщает “Интерфакс-Украина“.

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Плахтий избрана членом ВСП на четыре года. Она уже приняла присягу перед делегатами съезда.

Ранее делегаты съезда тайным голосованием избрали трех новых членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, а также судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

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Работа съезда судей продолжается. Депутаты должны избрать ещё судью Конституционного суда.

Напомним, что 9 марта активисты устроили акцию протеста у стен “Президент-отеля“, в котором проходит съезд судей. Они протестовали против “судейского произвола“.