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Съезд судей по своей квоте избрал четвертого члена ВСП

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Депутаты должны избрать ещё судью Конституционного суда.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/court.of.appeal.DP.Region/

Сегодня, 10 марта, делегаты XVIII съезда судей избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия. Это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей, сообщает “Интерфакс-Украина“.

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Плахтий избрана членом ВСП на четыре года. Она уже приняла присягу перед делегатами съезда.

Ранее делегаты съезда тайным голосованием избрали трех новых членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, а также судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

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Работа съезда судей продолжается. Депутаты должны избрать ещё судью Конституционного суда.

Напомним, что 9 марта активисты устроили акцию протеста у стен “Президент-отеля“, в котором проходит съезд судей. Они протестовали против “судейского произвола“.

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Теги: съезд, судьи, Высший совет правосудия, ВСП
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