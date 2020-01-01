В Харькове покойному Кернесу посвятят выставку собак

Мероприятие должно состояться этим летом.

Двухдневную выставку собак в Харькове посвятят памяти покойного мэра Геннадия Кернеса.

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Об этом сообщает Суспільне.

Уточняется, что мероприятие должно пройти 31 июля и 1 августа 2021 года, с местом еще не определились. К участию приглашают всех желающих владельцев животных, ограничений по породам нет.

Выставку организовывает украинский кинологический союз Сириус. Устроители говорят, что почти 10 лет в городе проходил Кубок мэра для собак при поддержке Кернеса.

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В 2020 году мероприятия не было в связи с карантином. А в этом году выставку хотят сделать памятной. Ожидается, что она тоже будет проходить под патронатом городских властей.

Известно, что Геннадий Кернес, который умер 17 декабря, всю жизнь любил собак и постоянно постил фото с ними в соцсетях. Один из его питомцев, лабрадор Ральф был победителем международного чемпионата. Также экс-мэр Харькова держал вольер на 30 псов в отеле Националь.

Напомним, ранее мы писали, что на фасаде мэрии Харькова установят мемориальную доску Кернесу.

