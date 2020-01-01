Заседание СНБО может состояться в четверг – СМИ

Ранее заседание Совбеза анонсировали на пятницу, 12 марта.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны может пройти не 12 марта, как ранее анонсировал его секретарь Алексей Данилов, а 11 марта. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

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На заседании, предполагается, введут новые санкции в отношении высокопоставленных чиновников, которые предали Украину во время оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Также ожидается, что члены СНБО рассмотрят вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.

Кроме того, не исключено, что на заседании Совета рассмотрят и другие вопросы, которые касаются государственной безопасности Украины.

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Ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о блокировке телеканалов “112 Украина“, “ZIK“ и “NewsOne“. 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Напомним, что Алексей Данилов предложил создать мощную систему территориальной обороны, которая будет соответствовать вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной.