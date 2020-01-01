В Кременчуге женщины спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста

На помощь женщинам пришли патрульные полицейские.

Мужчина, который пытался прыгнуть в воду Скриншот видео

В Кременчуге Полтавской области две женщины удержали мужчину, который хотел прыгнуть с Крюковского моста. Патрульные полицейские помогли его вытащить. Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция Кременчуга.

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На днях совместный экипаж патрульных полицейских и нацгвардейцев получил сообщение о том, что на мосту мужчина пытается покончить с собой.

Прибыв на место происшествие, правоохранители увидели двух женщин, державших мужчину, который хотел прыгнуть в воду. Его обвязали веревкой и затащили обратно на мост.

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На место происшествия прибыли медики, в руки которых и передали этого мужчину.

Ранее стало известно, что в Киеве с 18-го этажа жилого дома выпала 14-летняя девочка. Полиция выясняет все обстоятельства этой трагедии.