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Оскорбляла и слала порноснимки: В Запорожье судили мать школьницы

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За буллинг девочки-подростка суд решил оштрафовать виновников на тысячу гривен.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Запорожье суд оштрафовал родителей 14-летней ученицы лицея, которая устроила буллинг одноклассницы. Об этом говорится в решении суда, опубликованного на Едином портале судебных решений Украины.

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В ходе судебного разбирательства было доказано, что в течение ноября-декабря 2020 года школьница систематически издевалась над одноклассницей. Она унижала и оскорбляла ровесницу, а также слала ей в социальных сетях порнографические фото.

Жертва буллинга пожаловалась взрослым и за дело взялись правоохранители. Так полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье о буллинге. Поскольку правонарушительница еще не совершеннолетняя, протокол был составлен на ее мать.

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Полицейский протокол рассмотрел Орджоникидзевский районный суд Запорожья. Доказательствами по делу стали распечатки онлайн-переписки девочек в социальных сетях и показания свидетелей. Мать правонарушительницы вину дочери признала.

Суд постановил наложить на женщину штраф в размере 1020 гривен. Также она должна уплатить 454 гривны судебного сбора.

Напомним, на Буковине в детском саду унизили девочку на 8 марта. Ребенка лишили подарка и заставили смотреть, как подарки получают остальные дети.

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Теги: буллинг, подростки, школьники, Запорожье, суд
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