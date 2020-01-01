На Ровенщине турфирма продавала фейковые справки об отсутствии COVID

За фейковую справку просили 400-500 гривен.

В городе Костополь 31-летняя владелица турагентства продавала справки об отсутствии COVID-19 лицам, которые выезжали за границу. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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Установлено, что подозреваемая начала противоправную деятельность в октябре 2020 года. Необходимые бланки она нашла в Интернете. Их она заполняла при помощи специального программного обеспечения.

Фальшивые справки об отсутствии коронавируса фигурантка продавала за 400-500 гривен.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов, и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей и штампов). Во время обыска в офисе турагентства изъяли банковские карты, оргтехнику, средства связи, 30 бланков справок про отсутствие коронавирусной инфекции.

Ранее в Киеве задержали местного жителя, который тоже изготавливал поддельные справки об отсутствии коронавируса. За фейковый документ он просил 500 грн.