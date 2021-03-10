В Черновцах врачи массово отказываются делать COVID-прививки

В одной из больниц от вакцинации отказались все медики, еще в одной согласились только трое.

В Черновицкой области врачи массово отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

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По ее словам, вакцинация на Буковине набирает обороты. С четверга в области будет работать уже 9 мобильных бригад. В то же время в некоторых медучреждениях медики категорически отказывают делать прививки от коронавируса.

“Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников вакцинировались“, - сообщила чиновница.

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При этом в тех больницах, где медики вакцинация уже началась, количество желающих сделать прививку постоянно растет. Также в ближайшее время в области стартует вакцинация медиков призывных комиссий и работников медицинских вузов.

Напомним, более 23,5 тысяч украинцев уже вакцинировались от COVID. Вакцинация в Украине началась 24 февраля.