МОЗ ожидает 1,5 млн доз вакцин Covishield в марте

Сейчас в Украине идет вакцинация первой партией препарата Covishield, которую доставили 23 февраля.

Пока вакцинация идет медленнее, чем ожидали в Минздраве

До конца марта в Украину должны поступить 1,5 млн доз вакцины Covishield, сообщил в среду, 10 марта, глава Минздрава Максим Степанов.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины CoviShield", - сказал он.

При этом министр предупредил о возможных задежках.

Как известно, партия в 500 тысяч доз Covishield поступила в Украину 23 февраля. На следующий день началась вакцинация, но пока привили 23,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Израиль не признает прививки вакциной Covishield. В связи с этим у Украины могут возникнуть проблемы с взаимным признанием паспортов вакцинации.

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