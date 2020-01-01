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Поместье Коломойского показали с высоты полета

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В селе Никольское-на-Днепре также находится "украинский Стоунхендж" - капище древнеславянского бога Перуна.

Поместье, принадлежащее якобы экс-губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому, попало на видео снятое с помощью беспилотника. Видео опубликовано в Телеграм-канале Политика страны.

По данным издания, поместье находится в 50 километрах от Днепра, в селе Никольское-на-Днепре, расположенном в Солонянском районе Днепропетровской области.

По периметру установлена массивная двухметровая бетонная изгородь, а внутри есть еще один забор, который ограждает имение.

В селе также здесь находится "украинский Стоунхендж" - капище древнеславянского бога Перуна.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Также, в Офисе президента поблагодарили Госдеп США за санкции против Игоря Коломойского.

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Теги: Недвижимость, видео, Коломойский, Днепропетровская область, Игорь Коломойский
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Источник: korrespondent.net

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