В польском городе заявили о разрыве отношений с Тернополем из-за Шухевича

В мэрии польского Замостья назвали руководителя УПА якобы виновным в убийстве польского населения и осудили присвоение его имени стадиону в Тернополе.

Власти польского города Замостье заявили о разрыве партнерских отношений с Тернополем после известий о переименовании стадиона именем Романа Шухевича. Об этом в среду, 10 марта, сообщила мэрия Замостья.

"С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", - написали на сайте городских властей.

Городские власти Замостья говорят, что вынуждены остановить сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта Совместная история Тернополя и Замостья, на который Польша собиралась выделить почти 70 тысяч евро.

Напомним, что ранее Израиль осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича. Посол Израиля обратился к МИД Украины, горсовету Тернополя и ОП с требованием немедленно отменить решение о переименовании.

Сегодня в МИД ответили посольству Израиля, что вопрос национальной памяти украинского народа - один из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссиями об исторических личностях пусть занимаются историки. Также послу Израиля ответил мэр Тернополя, заявив, что тот стал заложником "советской историографии".

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