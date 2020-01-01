Названы условия проведения возобновленных конкурсов на госслужбу

Конкурсы будут возобновлены 17 марта. Уже подготовлен график проведения конкурсов на полгода вперед.

Кабинет Министров возобновит конкурсы на должности госслужбы с 17 марта. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram в среду, 10 марта.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров было принято протокольное решение объявлять конкурсы еженедельно с таким ориентировочным подходом: 4 конкурса (на должности, занятые на основании контрактов) + 1 "обычный" конкурс (на другие вакантные должности), начиная с 17 марта 2021 года", - написал Немчинов.

По его словам. должны быть объявлены конкурсы на 91 должность госслужбы высшей категории А, на которые ранее чиновники были назначены без конкурсов в связи с карантином, в том числе 74 чиновника должен назначить Кабмин. Также должны быть объявлены конкурсы на остающиеся вакантными должности высшего корпуса госслужбы.

В свою очередь Национальное агентство по вопросам государственной службы подготовило график поочередного проведения конкурсов из расчета на 6 месяцев (с 17 марта по 25 августа 2021 года). До 25 августа правительство намерено провести 115 конкурсов и назначить их победителей на соответствующие должности.

Ранее Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения. Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

Затем ВР приняла закон о госслужбе с правками Зеленского. Депутаты поддержали законопроект, ради которого Зеленский созвал внеочередное заседание Рады. Вскоре Зеленский его подписал.

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