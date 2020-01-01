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Названы условия проведения возобновленных конкурсов на госслужбу

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Конкурсы будут возобновлены 17 марта. Уже подготовлен график проведения конкурсов на полгода вперед.
Конкурсы на госслужбу возобновятся 17 марта
Конкурсы на госслужбу возобновятся 17 марта
Корреспондент.net

Кабинет Министров возобновит конкурсы на должности госслужбы с 17 марта. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram в среду, 10 марта.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров было принято протокольное решение объявлять конкурсы еженедельно с таким ориентировочным подходом: 4 конкурса (на должности, занятые на основании контрактов) + 1 "обычный" конкурс (на другие вакантные должности), начиная с 17 марта 2021 года", - написал Немчинов.

По его словам. должны быть объявлены конкурсы на 91 должность госслужбы высшей категории А, на которые ранее чиновники были назначены без конкурсов в связи с карантином, в том числе 74 чиновника должен назначить Кабмин. Также должны быть объявлены конкурсы на остающиеся вакантными должности высшего корпуса госслужбы.

В свою очередь Национальное агентство по вопросам государственной службы подготовило график поочередного проведения конкурсов из расчета на 6 месяцев (с 17 марта по 25 августа 2021 года). До 25 августа правительство намерено провести 115 конкурсов и назначить их победителей на соответствующие должности.

Ранее Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения. Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

Затем ВР приняла закон о госслужбе с правками Зеленского. Депутаты поддержали законопроект, ради которого Зеленский созвал внеочередное заседание Рады. Вскоре Зеленский его подписал.

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Теги: конкурс, Кабинет Министров, чиновники, Кабмин Украины, пост, госслужба, должность
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Источник: korrespondent.net

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