Нарушителем границы оказался местный житель - гражданин Украины. Он нес две картонные коробки с голубями.

Нарушитель границы с голубями в Сумской области Госпогранслужба

В Сумской области пограничники задержали нарушителя государственной границы с двумя десятками голубей. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Информацию о нахождении неизвестного вблизи границы возле Гавриловой Слободы пограничники получили 9 марта от местного жителя", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался местный 43-летний гражданин Украины. Он нес две картонные коробки, в которых находились 20 голубей.

Пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка "RUS SRSG 2020", что говорит о принадлежности птиц к Союзу российских спортсменов-голубеводов.

Задержанный пояснил, что он якобы во время поиска собаки заблудился, а ящики с декоративными голубями он нашел. Пограничники установили, что мужчина дважды незаконно пересек государственную границу.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники задержали нарушителя с голубями

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники отдела Ужгород с выстрелами остановили правонарушителей, которые пробирались в страны ЕС.

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