Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе офицеру грозит тюрьма за гибель трех солдат

Комментариев: 1
Прокуратура подозревает его в преступной халатности, ставшей причиной гибели бойцов.
Трое солдат погибли при подрыве мины
Трое солдат погибли при подрыве мины
gp.gov.ua

Военная прокуратура Донецкого гарнизона сообщила о подозрении бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей. Как информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, ему вменяют халатное отношение к военной службе в условиях особого положения, повлекшее тяжкие последствия.

Читай также: Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить кто виноват в гибели трех военных

По версии следствия, зимой текущего года военнослужащий должен был обозначить предупредительными знаками и оградить группу противотанковых мин, установленных на асфальтированной дороге возле поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области.

Указанные меры предприняты не были. Также подозреваемый не проинформировал военное командование об этих минах, не обеспечил охрану заминированного участка и его разминирование. В итоге 14 февраля 2021 года трое военнослужащих погибли при подрыве на этой дороге.

В случае доказательства вины фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в феврале трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине, когда направлялись на боевые позиции.

Поделись:
Теги: ВСУ, ООС, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
KоляТашлинков    10.03.2021, 20:21
Оценка:  0
KоляТашлинков
Подобных случаев гибели наших"героев"на Донбассе,много.Только вот говорят лишь о единичных случаях."Герои"часто прямо там совершают самоубийства.Но всю информацию о фактах и количеству самоубийств среди"героев",наша временная власть засекретила уже давно...
Мухоморище    10.03.2021, 19:56
Оценка:  -1
Мухоморище
А пузатых генералов и полковников в Ген.штабе будут сажать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь