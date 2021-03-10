На Донбассе офицеру грозит тюрьма за гибель трех солдат

Прокуратура подозревает его в преступной халатности, ставшей причиной гибели бойцов.

Военная прокуратура Донецкого гарнизона сообщила о подозрении бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей. Как информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, ему вменяют халатное отношение к военной службе в условиях особого положения, повлекшее тяжкие последствия.

Читай также: Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить кто виноват в гибели трех военных

По версии следствия, зимой текущего года военнослужащий должен был обозначить предупредительными знаками и оградить группу противотанковых мин, установленных на асфальтированной дороге возле поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области.

Указанные меры предприняты не были. Также подозреваемый не проинформировал военное командование об этих минах, не обеспечил охрану заминированного участка и его разминирование. В итоге 14 февраля 2021 года трое военнослужащих погибли при подрыве на этой дороге.

В случае доказательства вины фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в феврале трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине, когда направлялись на боевые позиции.