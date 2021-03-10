Укрепить независимость. У Зеленского объяснили инициативы по НБУ

Законодательные инициативы призваны укрепить независимость финансового регулятора, говорит Устенко.

Поданные в Верховную Раду законопроекты по Национальному банку направлены на усиление независимости регулятора. Об этом Корреспондент.net заявил советник президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

"И это не просто часть наших договоренностей с международными партнерами. Это объективная необходимость, которая должна дополнительно закрепить независимость регулятора", - сказал он.

Устенко напомнил, что вопрос независимости НБУ – абсолютная аксиома для власти, о чем президент заявлял еще до назначения нового руководителя центробанка Кирилла Шевченко летом 2020 года.

Также экономист прокомментировал решение НБУ впервые за два года повысить учетную ставку

"Мандат НБУ на таргетирование инфляции позволяет быть уверенными в том, что ценовая стабильность обеспечивается исходя из общепринятых мировых практик. Вот почему, увеличение учетной ставки НБУ с 6% до 6.5% в марте 2021 года было ожидаемым и логичным. Значительные резервы НБУ, которые на сегодняшний день находятся на уровне 28.5 млрд долларов, обеспечивают устойчивость к возможным внешним рискам, что как мы понимаем в Офисе президента, особая зона внимания монетарных властей Украины", - сказал он.

Также Устенко добавил, что изменения в распределении полномочий между руководителями любой государственной институции не означают, что из-за этого возникают дополнительные риски.

Напомним, в декабре НБУ перераспределил полномочия членов правления. Это решение Устенко назвал "своевременным и логичным".

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