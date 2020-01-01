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Блестящий метеорит, СИЗО и сын Маска: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 10 марта 2021 года.
Холли Берри поразила спортивной фигурой
Холли Берри поразила спортивной фигурой
instagram.com/halleberry
Cмотрите фотогалерею Блестящий метеорит, СИЗО и сын Маска: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 10 марта.

Прокуратура занялась нарушениями в Киевском СИЗО. В Великобритании обнаружили блестящий метеорит.

В Греции вспыхнули беспорядки. В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. На Харьковщине на границе с РФ загорелся грузовик.

В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети. Под Одессой сожгли автомобиль семьи активистов.

Джей Ло восхитила фанатов в латексном костюме. Холли Берри поразила спортивной фигурой

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Теги: ДТП, метеорит, взрыв, пожар, СИЗО, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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