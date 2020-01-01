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Глава Нацбанка ушел на самоизоляцию из-за COVID

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Руководитель главного финучреждения страны заразился короновирусом.
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко
.facebook.com/keskiev

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подхватил коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline жизни“, - написал он.

Напомним, в Украине вчера, 9 марта, подтвердили 6 377 новых случаев COVID-19. Впервые с 21 января в нашей стране зафиксировали более 200 летальных случаев.

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Теги: коронавирус, НБУ
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