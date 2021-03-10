План Ермака. Что предлагают сделать на Донбассе

Владимир Зеленский хочет встретиться с лидерами Нормандской четверки, а глава его офиса рассказывает о разработке нового плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

На Донбассе стреляют, в высоких кабинетах снова задумались о мирных переговорах. Переговоры в Нормандском формате при участии Украины, России, Франции и Германии заблокированы с 2020 года. Украинские власти предлагают их разблокировать с помощью двусторонних встречи и нового мирного плана.

Корреспондент.net разбирался в новых инициативах.

Начать встречаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встречу лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу не удастся организовать, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран в отдельности.

"В любом случае, готовится "нормандская встреча". Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в Нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки ". Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал Зеленский.

Кластеры

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция уже разработали новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.

"На столе лежит конкретный план - план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной... В случае, если Россия сегодня задекларирует свою готовность о прекращении войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украине, возвращении наших граждан, то это будет отвечать всем критериям… Ждем позицию со стороны России", - заявил Ермак.

По словам главы Офиса президента, мирный план пока состоит из так называемых "кластеров", которые, в случае согласования, могут стать основой для дорожной карты по установлению мира на Донбассе, возврата и реинтеграции оккупированных территорий и проведения там местных выборов.

Он надеется, что через неделю-две этот план будет предметом обсуждения во время видеоконференции в "нормандском формате".

Конкретные позиции плана пока не сообщаются.

“Мне кажется, что речь идет о новой версии Дорожной карты реализации Минских соглашений. Первый раз Германия и Франция предложили такую Дорожную карту еще в 2016 году. И суть их предложений состояла в том, чтобы взаимоувязать пункты Минских соглашений по безопасности и по политической повестке (выборы и амнистия). Возможно, и сейчас речь идет об использовании подобного подхода”, - предполагает украинский политолог Владимир Фесенко.

О «плане Ермака». Речь идет о новых мирных инициативах по урегулированию конфликта на Донбассе. Сам Андрей Ермак... Опубликовано Владимиром Фесенко Среда, 10 марта 2021 г.

Реакция России

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что впервые слышит о существовании плана о Донбассе, который разработала Франция, Германия и Украина.

При этом в Кремле заявили, что готовы рассмотреть предложение о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, если оно поступит.

На вопрос, есть ли необходимость в такой встрече, в пресс-службе Путина заявили следующее: "От встреч не отказываемся, но их нужно тщательно готовить. И лучшей подготовкой здесь было бы выполнение ранее достигнутых договоренностей".

“Так или иначе, речь идет об очередной попытке вывести переговоры о реализации Минских соглашений из очередного тупика. И это будет очередной тест относительно готовности России к взаимоприемлемым компромиссам в процессе мирного урегулирования”, - полагает Фесенко.

Что происходит на Донбассе

Тем временем на Донбассе, еще с начала февраля наблюдается обострение и увеличение количества обстрелов. Последняя боевая потеря зафиксирована 5 марта - вражеский снайпер тяжело ранил украинского бойца у Марьинки.

В самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”, а также российских СМИ в очередной раз говорят о "подготовке Украины наступления на Донбасс".

Так называемый “председатель ДНР" Денис Пушилин, например, рассказал о якобы "иностранных инструкторах" и "диверсионных группах", которые сосредоточились с украинской стороны линии фронта, что, по его словам, является "признаком того, что они готовятся к войне ".

А в разных пророссийских Telegram-каналах даже пишут о конкретной дате - "готовность ВСУ атаковать Донбасс с 15 марта".

Именно на эту дату, как намекнул украинский журналист Дмитрий Гордон, запланирован выход фильма Bellingcat о возможном срыве операции украинских спецслужб по захвату "вагнеровцов".

В то же время Восточная правозащитная группа, которая базируется в подконтрольном Украины Лисичанске, заявила, что ее мониторинг дает основания предположить подготовку пророссийских вооруженных формирований к боевым действиям.

В частности, они зафиксировали движение колонн с дизтопливом из России на территорию так называемых "республик", активность на полигонах сепаратистов и укрепления позиций на линии фронта.

Участник Трехсторонней контактной группы от Украины Сергей Гармаш считает, что озвученные Восточной правозащитной группой данные не обязательно могут свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.