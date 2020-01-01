Степанов уточнил сроки поставки китайской вакцины CoronaVac

Минздрав зарегистрировал вакцину CoronaVac для экстренного использования в Украине, подтвердил глава Минздрава.

Китайская вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта. Первая партия будет насчитывать 700 тысяч доз. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 10 марта.

Он подтвердил, что накануне Минздрав зарегистрировал эту COVID-вакцину для экстренного использования в Украине.

"Согласно информации от Лекхима (компании-посредника – ред.), первые 700 тысяч доз ожидаются до конца марта. Но это предварительная информация", – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что согласно контракту, первая партия вакцины CoronaVac должна была прибыть в Украину не позднее 7 марта. Однако поставщик не выполнил условия договора, поэтому ему грозит штраф, утверждал Степанов.

Напомним, в компании Pfizer объяснили, почему Украина до сих пор без вакцины. Дело в том, что другие страны вели переговоры о поставках еще в первой половине лета прошлого года и потому сейчас имеют вакцины. Отмечалось, что правительству Украины это тоже следовало делать раньше.

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