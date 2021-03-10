После возвращения из стран ЕС заробитчане не планируют работать в Украине

Подавляющее большинство заробитчан планируют и дальше работать за границей. При чем половина гастарбайтеров едет на работу в Польшу.

Среди украинских заробитчан более 90% не планируют в дальнейшем искать работу в Украине. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы OLX Работа, согласно результатам февральского опроса среди 7 700 украинских соискателей.

"63% украинцев, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант. Среди главных причин: безработица в Украине, более высокие зарплаты и лучшие условия труда. Большинство соискателей выезжают на сезонные работы, однако каждый третий ищет трудоустройство на более долгий срок. 93% опрошенных планируют и в дальнейшем работать за пределами Украины, несмотря на пандемию", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что среди украинских соискателей 33% никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году. Треть выезжает на год и более, а 67% - только на сезонные работы, которые продолжаются несколько месяцев.

Выбирая страну для трудовой миграции, заробитчане предпочитают государства ЕС: в 50% случаев это Польша, 11% - Чехия, 9% - Германия, 2% - Литва, 1,5% - Словакия.

Среди главных причин для рабочего переезда украинцы называют высокие зарплаты за рубежом - 60%, сложное финансовое положение семьи - 39%, безработицу в Украине - 35%.

Ранее сообщалось, что в начале года объем переводов в Украину упал на 8,7%. При этом в прошлом, карантинном, году объем переводов в Украину составил 12,1 млрд долларов, что оказалось на 200 млн долларов больше, чем годом ранее.

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