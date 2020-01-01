Глава Нацбанка заразился коронавирусом

Кирилл Шевченко чувствует себя нормально и сохраняет оптимизм, но уже ушел на самоизоляцию.

У главы Национального банка Кирилл Шевченко выявили коронавирус COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 10 марта.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline жизни", – написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Черкассах остатками вакцины из распечатанного флакона привили нардепа от Слуги народа Роксолану Пидласу.

Напомним, за сутки 21 февраля в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее. Больше всего заражений выявили в Киеве, Одесской и Винницкой областях.

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