Зеленский провел совещание с членами Кабмина и ВР

Глава государства обсудил готовящиеся к принятию законопроекты об электронном паспорте, реформе СБУ и внедрению накопительной пенсионной системы.

Президент Владимир Зеленский провел совещание со спикером Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов и представителями Кабмина, в ходе которого обсудил готовящиеся к принятию законопроекты. Об этом в среду, 10 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на пленарной неделе, в частности, народные избранники рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении Дія. При этом в ОП напомнили, что Украина - одна из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне", - отметил Зеленский.

В Офисе президента также сообщили, что народные депутаты рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы. На совещании обсудили и необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики.

Напомним, накануне в ОП обсудили пенсионную и медицинскую реформы. Глава МОЗ Максим Степанов представил Зеленскому систему перехода к страховой медицине.

Ранее на Банковой озвучили цели цифровизации в Украине. Уже около 500 тысяч украинцев прошли курсы цифрового образования, а к скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet