Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский провел совещание с членами Кабмина и ВР

Комментариев: 1
Глава государства обсудил готовящиеся к принятию законопроекты об электронном паспорте, реформе СБУ и внедрению накопительной пенсионной системы.
Зеленский провел совещание по введению электронного паспорта
Зеленский провел совещание по введению электронного паспорта
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел совещание со спикером Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов и представителями Кабмина, в ходе которого обсудил готовящиеся к принятию законопроекты. Об этом в среду, 10 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на пленарной неделе, в частности, народные избранники рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении Дія. При этом в ОП напомнили, что Украина - одна из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне", - отметил Зеленский.

В Офисе президента также сообщили, что народные депутаты рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы. На совещании обсудили и необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики.

Напомним, накануне в ОП обсудили пенсионную и медицинскую реформы. Глава МОЗ Максим Степанов представил Зеленскому систему перехода к страховой медицине.

Ранее на Банковой озвучили цели цифровизации в Украине. Уже около 500 тысяч украинцев прошли курсы цифрового образования, а к скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Верховная Рада, Кабмин Украины, законопроекты, Владимир Зеленский, Офис президента, Диджитализация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
KоляТашлинков    10.03.2021, 20:32
Оценка:  +2
KоляТашлинков
Что может быть смешнее клоуна?Только клоун в наморднике! :-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь