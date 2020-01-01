Обновленный Совет судей будет состоять из 32 судей, Шесть должностей, которые избираются по квоте местных общих судов, пока вакантны.

В ходе съезда судей, который второй денеь длится в Киеве, частично был избран новый состав Совета судей. Об этом свидетельствует трансляция заседания в среду, 10 марта.

По окончанию первого этапа тайного голосования за новый состав Совета судей остались вакантными шесть должностей по квоте местных общих судов, 12 кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов, были включены в список для повторного голосования.

Обновленный Совет судей будет состоять из 32 судей.

Кроме того, делегатам съезда предстоит повторно проголосовать за судью Конституционного суда по своей квоте.

Ранее сообщалось, что Съезд судей избрал всех четырех членов Высшего совета правосудия по квоте судей.

Накануне в Киеве протестовали против съезда судей. Возле Президент Отеля находилось много силовиков и полиции диалога. Мирная акция прошла без конфронтаций и быстро закончилась.

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