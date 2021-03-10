Имени Шухевича. Скандал из-за стадиона в Тернополе

Посол Израиля в Украине осудил присвоения городскому стадиону Тернополя имени Романа Шухевича, а в украинском МИДе осудили действия посла.

Споры из-за личности Шухевича не прекращаются и спустя 70 лет после его смерти

Скандалы из-за переименований в Украине не заканчиваются. 5 марта на сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городскому стадиону имени руководителя УПА Романа Шухевича.

5 марта 1950 года - день убийства Шухевича.

Против таких действий горсовета выступил посол Израиля в Украину. Но отменять переименование стадиона никто не собирается.

Корреспондент.net разбирался в перипетиях стадионного скандала.

Единогласно

Имя Шухевичу стадиону депутаты Тернопольского горсовета присвоили за "мужество, несокрушимость в национально-освободительной борьбе, самопожертвование во имя украинского народа".

Депутаты единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала о новом названии стадиона.

Осудил решение горсовета посол Израиля в Украине Джоэль Лион. "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол в Twitter.

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021

В ответ на слова посла, МИД Украины заявил, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. В то же время дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Ликбез для посла

Мэр Тернополя Сергей Надал а ответ на слова посла заявил, что тот стал заложником "советской историографии". Отменять свое решение местные власти не будут.

Мэр отметил, что Украинская Повстанческая Армия и Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи тех времен это хорошо понимали.

Надал также привел несколько фактов, которые документально зафиксированы. Например, что среди лидеров украинских повстанцев были евреи: Лейба-Ицик Добровский, работник политического отдела УПА, Лазарь и Моисей Ореховы-Штейн, входившие в почет известного куренного "Коры".

Что касается самого Шухевича мэр напоминил, что с сентября 1942 по февраль 1943 года семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг.

Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. После ареста жены Романа Натальи Шухевич в 1943 году Гестапо Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Пилипов близ городка Куликов, что в 30 километрах от Львова. Там Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.

По данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы, и даже документы государства Израиль.

"Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР убедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя много нового о деятельности Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии - армии воюющей Украины. Мы можем дискутировать, но решение городского совета Тернополя о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича не будет отменено. Каждая страна чтит своих героев. Без этого нация не имеет будущего. В истории каждой нации есть личности, без которых они никогда не стали бы независимыми. Таким был Джордж Вашингтон для США. Таким был один из национальных евреев, седьмой премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, Менахем Бегин. Что объединяет этих людей с Романом Шухевичем? Все они в свое время были врагами для метрополий, когда боролись за право своих народов за независимость. Без Бегина не было бы государства Израиль, а без Шухевича не было бы независимой Украины", - заявил Надал.

Не первый раз

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион не первый осуждает украинских деятелей. В январе 2020 года он вместе с послом Польши Бартошем Цыхоцки сделали совместное заявление, в котором резко осудили чествования в Украине фигур и исторических событий, "которые нужно раз и навсегда осудить".

Речь шла о баннере с изображением Степана Бандеры, который 1 января, в день рождения Бандеры, появился на здании Киевской городской государственной администрации.

В МИД Украины ответили послам, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.

Вечный спор

Во время Второй мировой войны Шухевич был заместителем командира в спецподразделении Вермахта Нахтигаль в звании гауптмана, также он был заместителем командира 201-го батальона шуцманшафта, о чем собственно и вспоминает посол Израиля.

Из-за этого факта биографии, в первую очередь, в советской историографии Шухевича называют пособником нацистов.

При этом в украинском Институте национальной памяти настаивают, что Роман Шухевич, как и Степан Бандера, боролись за независимость Украины и не могут считаться пособниками нацистов.

В 2007 году в то время президент Виктор Ющенко посмертно предоставил Шухевичу звания Героя Украины.

Впоследствии суды признали незаконным указ президента Ющенко о награждении Шухевича.

Шухевич остаётся противоречивой персоной в истории Украины: для одних граждан, наряду со Степаном Бандерой, он в первую очередь считается символом борьбы за независимое украинское государство, в то же время для других граждан — коллаборационистом.