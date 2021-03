Имени Шухевича. Скандал из-за стадиона в Тернополе

Скандалы из-за переименований в Украине не заканчиваются. 5 марта на сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городскому стадиону имени руководителя УПА Романа Шухевича.

5 марта 1950 года - день убийства Шухевича.

Против таких действий горсовета выступил посол Израиля в Украину. Но отменять переименование стадиона никто не собирается.

Корреспондент.net разбирался в перипетиях стадионного скандала.

Единогласно

Имя Шухевичу стадиону депутаты Тернопольского горсовета присвоили за "мужество, несокрушимость в национально-освободительной борьбе, самопожертвование во имя украинского народа".

Депутаты единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала о новом названии стадиона.

Осудил решение горсовета посол Израиля в Украине Джоэль Лион. "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол в Twitter.

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl