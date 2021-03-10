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Украина получит вакцину AstraZeneca из Южной Кореи

Комментариев: 1
К концу второго квартала текущего года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой COVID-вакцины.
Южнокорейская вакцина от AstraZeneca еще не скоро попадет в Украину
Южнокорейская вакцина от AstraZeneca еще не скоро попадет в Украину

В Украину в рамках глобального механизма COVAX будут осуществлены поставки вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает РБК-Украина в среду, 10 марта.

По его словам, к концу второго квартала этого года ожидается поставка от 2,2 до 3,8 млн доз этой вакцины, а также 117 тысяч доз препарата Pfizer.

"Но этот препарат AstraZeneca – это все один и тот же продукт. Просто он производится в Южной Корее", – заверил министр.

Напомним, индийский препарат Covishield – единственная вакцина, которую до сих пор получила Украина. Эта лицензионное название вакцины Oxford-AstraZeneca AZD1222.

Глобальный механизм COVAX – это программа, которая поддерживается Всемирной организацией здравоохранения для предоставления вакцин бедным и странам со средним уровнем дохода. Инициатива начала свою деятельность в конце февраля поставками первых партий доз в Гану и Кот-д'Ивуар.

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Теги: Украина, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    10.03.2021, 21:22
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Зараз кацапи розпатякаються, що це все ще не ШмурдякV
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