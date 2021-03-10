Три бойца ВСУ погибли на минах из-за халатности – Офис генпрокурора

Не были приняты меры для обозначения предупредительными знаками и ограждения противотанковых мин на дороге в районе Новолуганского.

Военная прокуратура Донецкого гарнизона сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы одной из воинских частей в рамках расследования подрыва трех военных на Донбассе в феврале нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры в среду, 10 марта.

По данным следствия, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

"Также не проинформировал командование об их местонахождении, не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов. Это привело к гибели 14 февраля 2021 года трех военнослужащих в результате взрыва мин", – говорится в сообщении.

Бывший начальник инженерной службы подозревается по статье о халатном отношении к воинской службе (ч.3 ст.425 УК Украины).

Напомним, 1 марта на Донбассе возле Водяного подорвался автомобиль с военными. Тогда ранения получили девять человек.

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