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Авиация НАТО провела учения в Черном море

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Французские истребители имитировали атаку на группу тральщиков, которые следовали в Одессу, а три румынских истребителя обороняли корабли от условных противников.
НАТО провело учение в Черном море
НАТО провело учение в Черном море

Самолеты четырех стран НАТО утром в среду, 10 марта, провели тренировку по взаимодействию в боевых условиях над Черным морем, сообщает Думская со ссылкой на информацию НАТО.

Отмечается, что два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца Шарль де Голль в Средиземном море и имитировали воздушную атаку на группу тральщиков Второй противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые следовали в Одессу.

По дороге французские самолеты дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76.

При этом от условных противников корабли обороняли в небе три румынских истребителя F-16.

Ситуацию над морем мониторил вылетевший из турецкой Коньи самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО.

 

 

Как сообщалось, сегодня в порт Одессы зашли корабли НАТО - два турецких корабля, испанский и румынский.

Ранее Korrespondent.net писал, что Украина проведет совместные с НАТО военные учения Нерушимая стойкость. На территории нашей страны в 2021 году планируется провести восемь учений с участием около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, авиация, Черное море, Одесса, учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    10.03.2021, 21:45
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Внезапно нарисовался бухой кацап на Миге и всех распугал перегаром? Нет, весь керосин выпили
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