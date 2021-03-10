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Степанов объяснил, почему сорваны темпы вакцинации

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Еще в конце прошлой недели в стране должны были делать по десять тысяч прививок в сутки, однако, до сих пор это число не достигало и пяти.
Степанов признал низкие темпы вакцинации в стране
Степанов признал низкие темпы вакцинации в стране
Facebook/Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за ускорение вакцинации в стране отвечают власти в регионах. Также он назвал сроки, когда в Украине будут делать по 10 тысяч прививок в сутки. Об этом Степанов в среду, 10 марта, сказал в беседе с журналистами, сообщает Укринформ.

"Мы провели селектор с главами ОГА, потому что это их ответственность, координаторами являются директора департаментов здравоохранения. Им поставлена задача, чтобы они не просто вышли на те цифры, о которых мы говорили, а наверстали то количество, которое не сделали.... Я думаю, за эту неделю мы должны выйти на эти цифры", - сказал Степанов.

Он напомнил, что делать до 10 тысяч прививок в сутки планировалось еще в конце прошлой недели, в частности должны были выйти на эту цифру в пятницу, 5 марта.

По словам Степанова, было понятно, что такого количества вакцинаций не будет проведено в следующие три выходных.

Среди причин, которые помешали выйти на уровень 10 тысяч в сутки, министр назвал то, что в некоторых регионах еще не полностью запустили мобильные бригады, которые уже сформированы и прошли обучение, в некоторых - по разным причинам мобильная бригада отработала только одно медучреждение.

В целом, по его словам, минимальное количество вакцинаций, которые за сутки должна сделать одна мобильная бригада, составляет 80. Минздрав планирует провести первый этап вакцинации исключительно мобильными бригадами.

При этом к 22 марта запланировано выйти на прививку 250 тыс. человек.

Напомним, за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали лишь 4,4 тыс. украинцам. С начала кампании вакцинации 24 февраля прививку получили более 23 тысяч человек.

Накануне глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация отстает от сроков потому, что еще до начала кампании было подготовлено мало бригад. При этом медработников финансово не мотивируют.

100 тысяч в день: в НАН подсчитали необходимые темпы вакцинации в Украине

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Теги: Минздрав, вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ДонКарлитоUA    10.03.2021, 23:05
Оценка:  -22
ДонКарлитоUA
Почему?Люди просто не хотят чтобы им под видом вакцины от коронавируса, кололи мочу индусов,смешаную с водой из реки Ганг.И в этом нет ничего плохого.
olivan    10.03.2021, 22:35
Оценка:  0
olivan
10 тыс прививок в сутки - это вакцинировать всю Украину 10 лет уйдёт.
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