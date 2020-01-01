В Хмельницкой области горела больница

Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания семерых больных и 16 работников медучреждения.

В городе Шепетовка Хмельницкой области произошел пожар в хирургическом отделении районной больницы. Из помещения было эвакуировано более 20 человек. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 марта в 15:00 ... поступило сообщение о пожаре, возникшем на кровле хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы. Сообщив о возгорании, работники лечебного учреждения сразу приступили к эвакуации больных", - говорится в сообщении.

На момент прибытия первых пожарных расчетов горело 20 кв.м кровли. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания семерых больных и 16 работников медучреждения и с помощью автолестницы подали стволы на тушение кровли.

Спасатели отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением, из-за чего пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Локализовать пожар удалось в течение 18 минут, а еще через час – ликвидировать.

В ОГА сообщили, что необходимости для перевода больных в другие медучреждения нету, лечение пациентов обеспечено имеющимся ресурсом.

Напомним, вечером 3 февраля произошел пожар в Запорожской областной клинической больнице, гле лечатся пациенты с коронавирусом. Погибли четыре человека – врач и трое пациентов, еще двое пострадали.

Позже сообщалось, что главврач был отстранен, а ответственный за противопожарную безопасность задержан.

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