В Украине расширили список наркотиков, психотропов и прекурсоров

Предполагается, что это даст возможность правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.

Кабмин поддержал проект постановления о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 10 марта.

Документ предусматривает дополнение перечня новыми позициями, что по мнению авторов должно дать возможность правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.

В частности, в перечне дополнен список особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен - добавлено 17 новых позиций. В список особо опасных веществ, оборот которых запрещен, добавляется еще 36 позиций. Кроме того, пятью наименованиями дополнен список прекурсоров, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине разрешили электронную торговлю медикаментами.

МВД планирует изменить наркополитику

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