Скандал в детсаду Черновцов: девочка получила подарки от Зеленского

Президент увидел сообщение о неприятной ситуации в черновицком саду и попросил мэра поздравить от его имени пострадавшую девочку.

Пятилетней девочке из Черновцов, которая из-за отказа отца сдавать деньги на подарки к 8 марта стала жертвой буллинга со стороны сотрудников детского сада, мэр города Сергей Осачук передал подарок от президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 10 марта, сообщило местное издание Черновецкий проминь.



"Владимир Зеленский увидел сообщение о неприятной ситуации в черновицком саду и попросил поздравить от имени главы государства девочку Маргариту, ведь этот праздник должен нести только радость", - цитирует издание главу горсовета, который вручил девочке игрушечную куклу и подарочный пакет.

Отец пострадавшего ребенка поблагодарил чиновника и выразил надежду, что теперь таких ситуаций, с которой столкнулась его семья в дошкольном учреждении, в Украине станет меньше.

"Когда через черствость взрослых пятилетней Маргарите в саду не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей", - написал Осачук на своей странице в Facebook и опубликовал фото встречи с Маргаритой и ее отцом.

Как сообщалось, ранее в детсаду №37 города Луцк воспитательница заклеила четырехлетнему мальчику рот скотчем. В учреждении отрицают произошедшее.

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