Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скандал в детсаду Черновцов: девочка получила подарки от Зеленского

Комментариев: 0
Президент увидел сообщение о неприятной ситуации в черновицком саду и попросил мэра поздравить от его имени пострадавшую девочку.
Девочку Маргариту поздравил президент Украины
Девочку Маргариту поздравил президент Украины
facebook.com/SergiiOsachuk

Пятилетней девочке из Черновцов, которая из-за отказа отца сдавать деньги на подарки к 8 марта стала жертвой буллинга со стороны сотрудников детского сада, мэр города Сергей Осачук передал подарок от президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 10 марта, сообщило местное издание Черновецкий проминь.

"Владимир Зеленский увидел сообщение о неприятной ситуации в черновицком саду и попросил поздравить от имени главы государства девочку Маргариту, ведь этот праздник должен нести только радость", - цитирует издание главу горсовета, который вручил девочке игрушечную куклу и подарочный пакет.

Отец пострадавшего ребенка поблагодарил чиновника и выразил надежду, что теперь таких ситуаций, с которой столкнулась его семья в дошкольном учреждении, в Украине станет меньше.

"Когда через черствость взрослых пятилетней Маргарите в саду не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей", - написал Осачук на своей странице в Facebook и опубликовал фото встречи с Маргаритой и ее отцом.

Как сообщалось, ранее в детсаду №37 города Луцк воспитательница заклеила четырехлетнему мальчику рот скотчем. В учреждении отрицают произошедшее.

ВР намерена узаконить право детей на ближайший детсад

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Черновцы, мэр, подарок, 8 марта, девочка, детский сад, Владимир Зеленский, Буллинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь