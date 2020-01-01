На Донбассе погиб украинский военный

Воин был ранен из стрелкового оружия. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти не удалось.

В Донецкой области, недалеко от села Старогнатовка, сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, в результате чего погиб боец ВСУ. Об этом в ночь из среды на четверг, 11 марта, сообщается на странице оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - указано в сообщении.

Отмечается, что о произошедшем через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Как сообщалось, на Донбассе количество обстрелов сепаратистами резко увеличились - за пять дней противник 18 раз нарушал режим "тишины".

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