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Все медики одной из больниц Черновцов отказались от COVID-прививок

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В облгосадминистрации намерены найти аргументы, чтобы убедить медработников вакцинироваться от коронавируса.
Медики в Черновцах отказываются прививаться от коронавируса
Медики в Черновцах отказываются прививаться от коронавируса
duzhe.fm

В черновицкой городской больнице №3 ни один медик не согласился вакцинироваться от коронавируса. Об этом на брифинге в среду, 10 марта, сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"У нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желания вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 - где пока трое работников (захотели вакцинироваться - ред)", - сообщила Гусак.

По ее словам, на территории области всегда была очень низкая благосклонность к вакцинации - при любых заболеваниях. При этом причины отказа медики обычно не озвучивают.

"Я думаю, что мы найдем аргументы для медицинских работников и этих учреждений для того, чтобы и на их территории началась вакцинация", - поделилась мнением замглавы ОГА.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что за темпы COVID-вакцинации в Украине ответственны власти регионов.

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Теги: вакцина, Черновцы, Больница, медики, вакцинация, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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