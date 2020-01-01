Реимбурсация инсулина: НСЗУ присоединяется к программе

Программа реимбурсации будет проходить через электронную систему здравоохранения. Стартует программа с 1 июля 2021 года.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) присоединяется к программе реимбурсации инсулина для больных сахарным диабетом. Произойдет это с 1 июля, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"С 1 июля 2021 года планируется передать программу реимбурсации Национальной службе здоровья Украины. НСЗУ заключит договоры с аптечными учреждениями и начнет компенсировать стоимость препаратов", - рассказал Радуцкий.

Он добавил, что данный механизм, с помощью которого государство возмещает стоимость назначенных врачом лекарственных препаратов определенным категориям пациентов, будет происходить через электронную систему здравоохранения. Это, уверен парламентарий, обеспечит прозрачность всех данных.

На компенсацию стоимости препаратов инсулина по программе реимбурсации для украинцев с сахарным диабетом из госбюджета в 2020 году была выделена субвенция местным бюджетам в размере почти 862 млн гривен.

Радуцкий признал, что выделенной суммы не хватает на полное обеспечение потребностей в лекарствах больных сахарным диабетом. Однако в 2021 году, благодаря тому, что будет передана программа реимбурсации НСЗУ, эта проблема будет решена.

В Украине свыше 1,3 млн человек болеют сахарным диабетом, из них более 200 тыс. инсулинозависимых.

Добавим, в НСЗУ назвали новые тарифы на роды и лечение новорожденных. В Украине с 1 апреля повысят тариф на роды до 10 382 гривен - эти деньги будет платить государство.

Ранее сообщалось, что срок действия декларации между пациентом и семейным врачом продлен.



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