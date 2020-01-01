Сутки в ООС: обстрелы, один боец ВСУ погиб

По украинским бойцам сепаратисты вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Тяжело раненого воина спасти не удалось.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки было зарегистрировано восемь нарушений режима "тишины". У ВСУ - утрата, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток недалеко Авдеевка и Водяного российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов", - говорится в утренней сводке штаба.

Недалеко от населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка сепаратисты обстреливали бойцов ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из стрелкового оружия обстреляли бойцов у Старогнатовки.

Как отметили в штабе, один из защитников Украины получил тяжелое ранение. Военнослужащему оказали необходимую помощь, однако он скончался.

ВСУ открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на семь часов утра четверга, 11 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, накануне сепаратисты 21 раз нарушили режим прекращения огня.

До этого сообщалось, что на Донбассе сепаратисты минируют дороги. ОБСЕ выявила 33 мины, установленные неподалеку от Ясного, и 17 мин, установленных поперек дороги возле Саханки.

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