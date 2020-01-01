Главное 10 марта: Разногласия с Польшей и НАТО в Украине

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Город в Польше прекратил сотрудничество с Тернополем из-за названия стадиона, в Украине находится делегация командования сухопутных войск НАТО. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Польша раскритиковала название тернопольского стадиона

Мэрия польского города Замостье разорвала отношения с Тернополем в рамках ряда проектов. Все из-за того, что стадион в Тернополе нарекли в честь Шухевича. Польша осудила такой шаг, отметив, что Роман Шухевич – лидер УПА, на котором лежит ответственность за убийства поляков в 1943-44 гг.

В Украину прибыла делегация НАТО

Группа командования сухопутных войск НАТО под руководством командующего, генерал-лейтенанта Роджера Клотье приплыла на кораблях в Одессу. По мнению представителей ВСУ, этот визит означает, что военно-политическое начальство Альянса рассматривает возможность стратегического партнерства с Украиной.

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На Донбассе погиб украинский военный

У Старогнатовки в ООС оккупанты открыли стрельбу по украинским позициям, применив стрелковое оружие. Во время обстрела был ранен солдат ВСУ, его травма оказалась несовместима с жизнью. Об инциденте сообщили в ОБСЕ.

На Ивано-Франковщине заработал госпиталь для COVID-больных

У Богородчанской ЦРБ на Прикарпатье, заполненной пациентами с коронавирусом, развернули мобильный госпиталь. Учреждение уже приняло первого пациента. Там будет дежурить восемь бригад медиков дополнительно в связи с ухудшением эпидемситуации в регионе.

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В Кремле заявили, что впервые слышат о мирном плане по Донбассу

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что они ничего не знают о плане установления мира на Донбассе. Речь идет о документе, который, по данным главы ОП Андрея Ермака, Украина подготовила вместе с Германией и Францией и, по его словам, ждет одобрения России.

Напомним, ранее мы писали, что избран новый состав Совета судей.

