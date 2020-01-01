В Украине резко увеличилось число новых случаев COVID

Болеют более 187 тысяч украинцев.

В Украине вчера, 10 марта, подтвердили 9 084 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это почти на три тысячи случаев заражения больше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 4 250 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в среду зафиксировали в Киеве (+853), Винницкой (+659), Львовской (+600), Одесской (+588) и Черновицкой (+587) областях. Меньше всего – в Херсонской (+44), Черниговской (+66), Луганской (+67) и Кировоградской (+68) областях. Среди заболевших есть 442 ребенка и 348 медицинских работников.

Вчера медики провели 106 464 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген - 40 484.

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Всего с начала пандемии в Украине выявили 1 425 522 случая СOVID-19. Выздоровели 1 210 246 человек (5 330 – за минувшие сутки), а 27 685 человек – умерли (262 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 187 581 человек.

Ранее во время заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев записываться на вакцинацию от коронавируса.