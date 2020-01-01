Сутки на Донбассе: Восемь вражеских обстрелов и потери ВСУ
За минувшие сутки, 10 марта, на фронте было зафиксировано 8 нарушений перемирия со стороны оккупантов.
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Об этом сообщил оперативный штаб ООС.
В частности, сепаратисты провоцировали защитников выстрелами в зоне ответственности тактической группы Север – в районе поселков Южное и Троицкое. Там оккупанты открывали огонь по украинским позициям из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности тактической группы Восток, близ Авдеевки и Водяного на Приазовье противник вел обстрелы из автоматических станковых гранатометов. У населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка враг открывал прицельный огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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Также боевики обстреляли украинские локации из стрелкового оружия близ Старогнатовки на Донбассе в районе ответственности тактической группы Восток. В результате обстрела был тяжело ранен военный ВСУ. Пострадавшего пытались спасти медики, но он погиб из-за несовместимых с жизнью травм.
О нарушениях перемирия сообщено ОБСЕ. Утром 11 марта на фронте наблюдалась тишина. Обстановка остается контролированной украинскими бойцами.
Напомним, ранее мы писали, что в штабе ООС показали, как военных прививают от коронавируса.