Украина направила ноту ОБСЕ из-за убийства солдата на Донбассе

Он погиб возле Старогнатовки.

Украинская сторона СЦКК направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ по поводу гибели украинского военнослужащего в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом в Facebook сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Украинский военнослужащий погиб вчера, 10 марта, в районе населенного пункта Старогнатовка в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков.

Делегация выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

Боевики за прошедшие сутки восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские солдаты были вынуждены открыть ответный огонь. С начала текущих суток, 11 марта, и по состоянию на 07:00 обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировали.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украине известно, что боевики проводят учения и пополняют боезапас. Он сказал, что ВСУ будет зеркально отвечать на действия оккупантов.