За сутки почти шесть тысяч украинцев вакцинировались от COVID
В Украине в среду, 10 марта, привили от коронавируса 5 898 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. С начала вакцинации прививку от COVID-19 получили уже 29 378 украинцев.
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Больше всего прививок вчера сделали в Тернопольской области (500). Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области (3 504), а меньше всего - в Закарпатской области (494).
Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 10 марта:
Винницкая область - 420 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 469 прививок;
Донецкая область - 370 прививок;
Житомирская область - 132 прививки;
Закарпатская область - 50 прививок;
Запорожская область - 210 прививок;
Ивано-Франковская область - 198 прививок;
Киевская область - 470 прививок;
Кировоградская область - 160 прививок;
Луганская область - 250 прививок;
Львовская область - 269 прививок;
Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 150 прививок;
Одесская область - 250 прививок;
Полтавская область - 380 прививок;
Ровенская область - 170 прививок;
Сумская область - 260 прививок;
Тернопольская область - 500 прививок;
Харьковская область - 100 прививок;
Херсонская область - 310 прививок;
Хмельницкая область - 100 прививок;
Черновицкая область - 120 прививок;
Черниговская область - 40 прививок.
Черкасская область - 260 прививок.
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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 марта 2021 года было подтверждено 1 425 522 случая СOVID-19. Выздоровели 1 210 246 человек, а 27 685 человек – умерли. Продолжали болеть 187 581 человек.