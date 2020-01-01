За сутки почти шесть тысяч украинцев вакцинировались от COVID

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

В Украине в среду, 10 марта, привили от коронавируса 5 898 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. С начала вакцинации прививку от COVID-19 получили уже 29 378 украинцев.

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Больше всего прививок вчера сделали в Тернопольской области (500). Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области (3 504), а меньше всего - в Закарпатской области (494).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 10 марта:

Винницкая область - 420 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 469 прививок;

Донецкая область - 370 прививок;

Житомирская область - 132 прививки;

Закарпатская область - 50 прививок;

Запорожская область - 210 прививок;

Ивано-Франковская область - 198 прививок;

Киевская область - 470 прививок;

Кировоградская область - 160 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 269 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 150 прививок;

Одесская область - 250 прививок;

Полтавская область - 380 прививок;

Ровенская область - 170 прививок;

Сумская область - 260 прививок;

Тернопольская область - 500 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 310 прививок;

Хмельницкая область - 100 прививок;

Черновицкая область - 120 прививок;

Черниговская область - 40 прививок.

Черкасская область - 260 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 марта 2021 года было подтверждено 1 425 522 случая СOVID-19. Выздоровели 1 210 246 человек, а 27 685 человек – умерли. Продолжали болеть 187 581 человек.