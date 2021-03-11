Минюст через суд пытается запретить "Партию Шария"

Соответствующий иск подали в ОАСК.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины, в котором просят запретить деятельность “Партии Шария“. Об этом проинформировала пресс-служба ОАСК.

Читай также: Анатолий Шарий не верит, что его партию закроют

В иске, в частности, истец попросил суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности “Партии Шария“, и запретить политсилу.

ОАСК рассмотрит это дело по упрощенному исковому производству с вызовом сторон. Судебное заседание состоится 6 апреля 2021 года.

Читай также: СБУ сообщила о подозрении в госизмене “эксперту“

Напомним, что СБУ обнаружила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации “Партии Шария“. Сведенья об этом зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Ранее в феврале СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск. Его подозревают в государственной измене.