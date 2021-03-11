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Минюст через суд пытается запретить "Партию Шария"

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Соответствующий иск подали в ОАСК.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij/

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины, в котором просят запретить деятельность “Партии Шария“. Об этом проинформировала пресс-служба ОАСК.

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В иске, в частности, истец попросил суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности “Партии Шария“, и запретить политсилу.

ОАСК рассмотрит это дело по упрощенному исковому производству с вызовом сторон. Судебное заседание состоится 6 апреля 2021 года.

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Напомним, что СБУ обнаружила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации “Партии Шария“. Сведенья об этом зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Ранее в феврале СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск. Его подозревают в государственной измене.

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Теги: Министерство юстиции, иск, суд, ОАСК, партия Шария, Анатолий Шарий
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Комментариев (1)
antonio111333    11.03.2021, 11:10
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